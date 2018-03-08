Olay, dün saat 23.00 sıralarında Melekli beldesindeki bir restoranda meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz Padak (35) ve çalışanlarıyla restorana gelen bir grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, tabancayla vurulan işletme sahibi Yılmaz Padak ile Veli Akın (36) olay yerinde yaşamını yitirdi, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ayağından yaralandı. Olayın ardından beldeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Padak ile Akın'ın cenazeleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu. Jandarma, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Iğdır'da silahlı kavga, 2 kişi öldü 1 kişi de yaralı
08.03.2018 - 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'ın merkeze bağlı Melekli beldesinde içkili bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Etiketler : ığdır,ığdır haberleri,silahlı kavga,haberler,
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