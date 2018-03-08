Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Ebubekir-Seray T. çifti, işleri gereği 4 yaşındaki kızları Hakime Beren T.’yi akrabalarının yanına bıraktı. Evde uykusu gelen Beren T, akrabaları tarafından yatak odasında uyutuldu. Bir süre sonra uyanan Hakime Beren T. 6'ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.



ÇAMAŞIR TELLERİNE ÇARPTI

Küçük çocuğun balkonlardaki çamaşır tellerine çarparak düştüğü tespit edildi. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen olay yerine gelen baba Ebubekir T. ise gözyaşlarına boğuldu. Hayati tehlikesi bulunan Hakime Beren T. yoğun bakımda tedaviye alındı.