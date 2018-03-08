Edinilen bilgiye göre olay saat 12.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Ebubekir-Seray T. çifti, işleri gereği 4 yaşındaki kızları Hakime Beren T.’yi akrabalarının yanına bıraktı. Evde uykusu gelen Beren T, akrabaları tarafından yatak odasında uyutuldu. Bir süre sonra uyanan Hakime Beren T. 6'ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.
ÇAMAŞIR TELLERİNE ÇARPTI
Küçük çocuğun balkonlardaki çamaşır tellerine çarparak düştüğü tespit edildi. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen olay yerine gelen baba Ebubekir T. ise gözyaşlarına boğuldu. Hayati tehlikesi bulunan Hakime Beren T. yoğun bakımda tedaviye alındı.
6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuğun durumu ağır
Antalya’da meydana gelen olayda 6'ncı kattan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Küçük çocuk balkonlardaki çamaşır tellerine çarparak zemine düştü.
Edinilen bilgiye göre olay saat 12.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Ebubekir-Seray T. çifti, işleri gereği 4 yaşındaki kızları Hakime Beren T.’yi akrabalarının yanına bıraktı. Evde uykusu gelen Beren T, akrabaları tarafından yatak odasında uyutuldu. Bir süre sonra uyanan Hakime Beren T. 6'ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.
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