Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cinayet, dün akşam saatlerinde Yıldırım'ın Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntılar çeken İ.A., sobasını satmak için yoldan geçen 37 yaşındaki Erdam Dalhan’ı evine davet etti. Eve giren Dalhan ile İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kafasını duvara vurarak Dalhan’ı öldüren İ.A. evden ayrıldı. İ.A.’nın ev arkadaşı, eve geldiğinde, tanımadığı bir kişinin içeride hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan hurdacının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan İ.A'nın hurdacının cebinden parasını aldığı öğrenildi. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.