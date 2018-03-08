Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdür Hakan Ateş ve üst yönetim, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın çalışanlara sürpriz yaptı. Bankanın üst yönetimi Hakan Ateş liderliğinde saat 08.00'de kadın çalışanlarını güller ve müzik eşliğinde genel müdürlük girişinde karşıladı.