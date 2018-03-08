Genel Müdür Hakan Ateş ve üst yönetim, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın çalışanlara sürpriz yaptı. Bankanın üst yönetimi Hakan Ateş liderliğinde saat 08.00'de kadın çalışanlarını güller ve müzik eşliğinde genel müdürlük girişinde karşıladı.
Bankanın Genel Müdürü, kadın çalışanları smokinle karşıladı
08.03.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de faaliyet gösteren dev bankanın Genel Müdürü ve üst düzey yöneticileri, bankanın kadın çalışanlarını genel müdürlük girişinde güller ve müzik eşliğinde karşıladı.
Etiketler : Hakan Ateş,Dünya Kadınlar Günü,
548924 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548924.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER