Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Üç araç çöken bölümün altında kalırken, ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
1 VATANDAŞ ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU
İstinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Duvarın çöktüğü saniyelerde caddeden yürüyen şemsiyeli bir vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, duvar bir anda çöküyor, yol kenarında park halinde olan otomobiller duvarın altında kalıyor.
Son Dakika! Beyoğlu Cihangir'de duvar çöktü
08.03.2018 - 14:58 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu Cihangir'de istinat duvarı çöktü. Üç araç çöken bölümün altında kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çökmenin yaşandığı saniyelerde caddede yürüyen bir vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu.
Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Üç araç çöken bölümün altında kalırken, ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Etiketler : beyoğlu,cihangir,duvar çöktü,
548929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548929.aspx
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