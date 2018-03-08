Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Üç araç çöken bölümün altında kalırken, ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

1 VATANDAŞ ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

İstinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Duvarın çöktüğü saniyelerde caddeden yürüyen şemsiyeli bir vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, duvar bir anda çöküyor, yol kenarında park halinde olan otomobiller duvarın altında kalıyor.