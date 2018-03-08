Son dakika Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Samsun, Ordu, Giresun,  Trabzon, Rize, Artvin, Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış, Bingöl, Tunceli, Muş'ta  ise kuvvetli gök gürültülü sağanak olabileceği kaydedildi.Çok kuvvetli (51-75 milimetre) sağanak yağmurun beklendiği Artvin ve  Rize'de, 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yağabilecek yoğun karın (20  santim üzeri) ise yarın gece saatlerine kadar sürebileceği ifade edildi. Bu gece saatlerinden itibaren Muş, Bingöl, Tunceli, Trabzon ve Giresun  çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 milimetre) sağanak ve gök gürültülü  yağış beklenirken, bunun, etkisini yarın sabah saatlerinden sonra kaybedeceği  öngörüldü.  Bu gece saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli  sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Ordu ve Samsun  çevrelerinde etkili olacak kuvvetli (20-40 milimetre) sağanak ve yer yer gök  gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği  tahmin edildi. Kuvvetli yağışlardan kaynaklanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su  baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar dikkatli ve  tedbirli olmaları için uyarıldı.

Osmaniye ile Hatay'da yerel kuvvetli yağışlar.Açıklamada ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Osmaniye ile Hatay'ın  Erzin, Dörtyol, Hassa ve Payas ilçelerinde, yerel kuvvetli sağanak ve gök  gürültülü sağanak yağış olabileceği kaydedildi. Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli  yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel  dolu yağışı, heyelan, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli  ve tedbirli olunması istendi.