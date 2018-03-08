Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Torbalı'da 22 Eylül 2017’de otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısında çıktı. Duruşmada Emrah Serbes, tarafların avukatları ve kazada hayatlarını kaybeden Özçelik ailesinin oğulları Ahmet Mert Özçelik hazır bulundu. Savunma esnasında ağladığı için kısa bir süre konuşmakta güçlük çeken Serbes, aylık gelirinin 7 bin lira olduğunu, olay günü alkol almadığını, arabadaki bira kutularının olay gününden önce arkadaşları ile sahile gittikleri zaman ve aracı kullanmadığı günlerde içtiği bira kutuları olduğunu belirterek, üzerinde DNA’sının bulunmasının bu sebeple olduğunu söyledi.



ÖLENLERİN YAKINI OLAY ANINI DİNLERKEN AĞLADI

Savunmasında, bir proje üzerinde çalıştığını ve projenin bitimiyle tatile çıkmak istediğini, şoför olarak da arkadaşı Kenan Doğru ile anlaştığını kaydeden Serbes, Bodrum Gümüşlük’teki evine gitmeye karar verdiklerini söyledi. İzmir’e kadar otomobili arkadaşı Kenan Doğru’nun kullandığını, otobana girmeden önce arabayı arkadaşından devraldığını ifade eden Serbes, havanın yağışlı olduğunu belirterek, “Öndeki aracı geç gördüm. Rampadan sonra bir anda önüme çıktı. Yavaşlayamadım. Kurtarmaya çalıştım. Yağmur yağıyordu ve zemin kaygandı. Araca çarpınca yolun kenarına savrulduk ve 8-9 takla attık” dedi. Araçtan yara almadan kurtulduktan sonra araçtan çıkıp çarptıkları otomobilin yanına gittiğini, araç içerisindeki adamın hayatını kaybettiğini gördüğünü, içerideki ağır yaralı kadının nabzına baktığını, daha sonra yola savrulmuş genç kızı gördüğünü kaydeden Serbes, arkadaşının yanına giderek “Ben bu kazayı üstlenemeyeceğim” dediğini söyledi. Serbes’in bu sözleri sırasında ailenin oğlu Ahmet Mert Özçelik ağladı.



'HATA YAPTIM'

Serbes, arkadaşı ile bu konuyu uzun uzun konuşmadıklarını, jandarmanın gelişi ile arkadaşı Kenan Doğru’nun suçu üstlendiğini, karakolda ifade verdiklerini söyledi. Savcılıkta arkadaşı Kenan Doğru’nun ifadesi alınırken akşam 20.00’a kadar beklediğini dile getiren Serbes, “O sırada ‘ben bu suçu üstlenemedim, hata yaptım, tanık olarak ifade veririm’ diyerek bekledim ama Kenan tutuklandı, bana da ‘gidebilirsin’ dediler. O gün eniştemi aradım, birlikte gece İstanbul’a yola çıktık. Psikiyatristimi arayıp durumu anlattım, tedavi görmek için geleceğimi, iyi olmadığımı ve votka içip içemeyeceğimi sordum. Yolda eniştem arabayı sürerken votka içtim, doktorun bilgisi var. Ertesi gün de avukatımı arayıp teslim olacağımı, bu yükle yaşayamayacağımı söyledim. Kaldığım yer klinik olduğu için taburcu edilmeden çıkamıyorsunuz. İlaç kullanmadan durabilecek durumdaysam doktorumdan beni taburcu etmesini ve teslim olacağımı söyledim. İki gün boyunca ilaç kullanmadan durabileceğimi gördüm ve teslim oldum” diye konuştu.



'ALKOLLÜ DEĞİLDİM'

Olay günü alkol almadığını söyleyen Serbes, araba içerisindeki bira kutularının ve üzerinde DNA’sının bulunduğunun sorulması üzerine, “O gün soğuk kahve içtim. Bazen sahile gittiğimizde arkadaşlarım arabayı sürerken ben arabamın içinde alkol kullanıyorum. Arabadaki içki şişeleri o günlerden kalan şişeler. O gün alkol almadım” dedi.