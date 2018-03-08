Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış, Bingöl, Tunceli, Muş'ta ise kuvvetli gök gürültülü sağanak olabileceği kaydedildi.

Çok kuvvetli (51-75 milimetre) sağanak yağmurun beklendiği Artvin ve Rize'de, 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yağabilecek yoğun karın (20 santim üzeri) ise yarın gece saatlerine kadar sürebileceği ifade edildi.

Bu gece saatlerinden itibaren Muş, Bingöl, Tunceli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 milimetre) sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, bunun, etkisini yarın sabah saatlerinden sonra kaybedeceği öngörüldü.

Bu gece saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Ordu ve Samsun çevrelerinde etkili olacak kuvvetli (20-40 milimetre) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildi.

Kuvvetli yağışlardan kaynaklanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

OSMANİYE VE HATAY'DA KUVVETLİ YAĞIŞLAR

Açıklamada ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Osmaniye ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Hassa ve Payas ilçelerinde, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabileceği kaydedildi.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, heyelan, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), güneyinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

USAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) öğle saatlerinde Batı Akdeniz'de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Samsun ile gece saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Bingöl ile Erzurum'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

IĞDIR °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin ve Şanlıurfa dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATMAN °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güneydoğu, batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, gece kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı, ilk saatler güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) ilk saatler 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Do