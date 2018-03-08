Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve karlı havanın etkisini yitirmesiyle Edirne’de hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükseldi. Karların erimesinin ardından önceki gün Tunca ve Meriç nehirlerindeki su debilerinde artış gözlendi. DSİ Değirmenyeni İstasyonu verilerine göre, Tunca Nehri 196 metreküp/saniyeye olarak ölçüldü. Sarı alarm durumundaki Tunca, son yükselişle beraber ‘kırmızı alarm’ durumuna geldi. Meriç Nehri’nde ise Kirişhane istasyonu debinin 751 seviyesine geldiği tespit etti.





SARAYİÇİ SULAR ALTINDA KALDI



Tunca’nın Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümünde ise nehir suları yatağından çıkarak Er Meydanı ve çevresine yayıldı. Bulgaristan’dan gelen sularla birlikte taşkının yaşadığı Sarayiçi tamamen sular altında kaldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi mevkiine giden tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprülerini yaya ve araç trafiğine kapattı.



