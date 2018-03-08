Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hisar Mahallesi ormanlık alandaki dere yatağında bir çuval içinde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dere yatağındaki kişinin öldüğünü belirledi. Polisler de ölen kişinin iki gün önce hakkında kayıp ihbarı verilen Ersan Erduru olduğunu tespit etti. Erduru'nun cesedi Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ara kurtarma ekibi tarafından dere yatağından alındı.

Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu belirtilen Erduru'nun elleri, ayaklarından bağlanarak ve vücudunun beline kadar çuval geçirilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Erduru'nun cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.