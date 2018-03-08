Didim-Söke arasında yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Çakır yönetimindeki 09 M 6331 plakalı otobüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyettini kaybetmesiyle Akköy mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken bazıları da ekiplerin yardımıyla çıkartıldı.
Acil sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.