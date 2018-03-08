Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi haberleri sitemizde. İstanbul'da peş peşe elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaş elektrik kesintisinin ne kadar süreceğini sorgularken BEDAŞ'tan açıklama geldi. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektirk kesintisi ne kadar sürecek? BEDAŞ numarası kaç? BEDAŞ kesinti sorgulama. Sabah saatlerinde başlayan kesinti İstanbul'un iki yakasını da etkiliyor. Peki hangi ilçelerde elektrik kesildi? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte son dakika elektirk kesintisi ve BEDAŞ'la ilgili sorgulamarın cevabı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ'ın 186 numaralı çağrı merkezini arayarak bölgenizdeki elektriğin ne zaman geleceğini öğrenebilirsiniz

BEDAŞ KESİNTİ AÇIKLAMASI

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

- ORTAKÖY Mh., ELİF Sk., İLTER Bul., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11176-26002-26301-26332-26395)

- CUMHURİYET Mh., ÖZLER Sk., SAHRA Sk., KUYULU Sk., AYDIN 1 Sk., DORUK Sk., HAVUZLU Sk., GÜLER 1 Sk., ATOM Sk., KIBRIS Cd., ÖZLEM 1 Sk., FÜZE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11725-719)

- MERKEZ Mh., KEMALİYE Sk., MEYDANCIK Sk., BOZKIR Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11726-1059)



- YUNUS EMRE Mh., 1396. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11908-28030 TM)

- HABİBLER Mh., 2737. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12052-29451 tm)

- ESENTEPE Mh., 2386/2. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12181-29580 tm)

- YILDIZTEPE Mh., BAĞCILAR Cd., 38. Sk., 39. Sk., 37/1B Sk., YENİGÜN Mh., 10. Sk., 9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12209-18507)

- MİTHATPAŞA Mh., BAHÇEKÖY Cd., FIRAT Sk., 7.LALE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12217-9051 ilgili deparlar)

- HAVAALANI Mh., GÜLÜM Sk., GÜLŞAH Sk., GÜLTEKİN Sk., GÜLEY Sk., HACILAR Cd., MEHMET AKİF İNAN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12208-18257)

- KARADOLAP Mh., VEYSEL KARANİ Cd., ADNAN MENDERES Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12235-28083 TM)



- MALKOÇOĞLU Mh., 302. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12239-28366 tm)

- YAVUZ SELİM Mh., 3. Sk., BİRLİK Cd., 3/10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12207-18566)

- AKÇABURGAZ Mh., 3032. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12242-21868-22399-22643-22849-20313-22705)

- TERAZİDERE Mh., MELTEM Sk., ÖZKAN Sk., CUMHURİYET Cd., PARK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12257-8226)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., HAL BAĞLANTI Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12259-8455)

- KOCATEPE Mh., HAL BAĞLANTI Sk., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12260-8456)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12261-8457)

- BAŞAKŞEHİR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12292-12706)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1462. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12254-28031 TM)



- VATAN Mh., SERAP Sk., AKIN Sk., AR Sk., EMEL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12255-8415)

- YEŞİLKENT Mh., G-630 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12309-20534 DP:4)

- TERAZİDERE Mh., CUMHURİYET Cd., DERYA Sk., OVA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12256-8225)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12262-8458)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12263-8459)

- BAĞLAR Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12294-31887)

- UĞUR MUMCU Mh., 2261. Sk., 2262. Sk., 2263. Sk., 2271. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12328-29006 TM)

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12296-31432)

- YEŞİLPINAR Mh., ÇİÇEKSUYU Cd., SAMSUN Sk., GİRNE Cd., ESER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12312-28223 TM )

- ALİ KUŞÇU Mh., BAŞMÜEZZİN Sk., BAŞHOCA Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., DARÜŞŞAFAKA ÖN Sk., FAHRİBEY Sk., FATİH Cd., MÜKERRİR Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., YAVUZ SELİM Cd., HAFIZPAŞA Sk., FEVZİPAŞA Cd., MUSANNİF Sk., MİSVAK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12316-2264)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12326-29875 TM)

- 50. YIL Mh., 2154. Sk., 2155. Sk., 2156. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12327-28532 TM)

- ZEKERİYAKÖY Mh., KİLYOS Cd. Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12352-4669)

- BARIŞ Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Sk., İZMİR Cd., BURSA ÇIKMAZI Sk., FUZULİ Sk., KARADENİZ Cd., AKDENİZ Cd., ATİLLA İLHAN Cd., KIBRIS Cd., KORKMAZ Sk., KORU Cd., EGEMENLİK Cd., SAKARYA Cd., ZAFER Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12360-21543, 21642, 21643, 21644, 22273, 21645, 21646, 21647, 20597, 21649, 21651, 27353, 21652, 21653, 20929)

- GAZİTEPE Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12373-25007-25505-25247-25871-25872)

- DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., SULTAN FATİH Cd., YEDİKULE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12390-22310-27464-27297)

- MEVLANA Mh., 835. Sk., 832/1. Sk., 832. Sk., 902. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12344-28321 TM)

- ORTAKÖY Mh., OVAYENİCE Cd., İNCESU Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12374-25979-25974-25539-25958-25538-25700-25677-25923-25293-25162)

- ARAP CAMİ Mh., BANKALAR Cd., BEREKETZADE MEDRESESİ Sk., BİLLUR Sk., FERMENECİLER Cd., KARDEŞİM Sk., KERESTECİ FAZIL Sk., PERÇEMLİ Sk., TERSANE Cd., BEDRETTİN Mh., YOLCUZADE İSKENDER Cd., BEREKETZADE Mh., BÜYÜK HENDEK Cd., BANKALAR Cd., BEREKETZADE MEDRESESİ Sk., GALATA KULESİ Sk., HOROZ Sk., İPEK ÇIKMAZI Sk., LAKERDACI Sk., OKÇU MUSA Cd., ŞAİR EŞREF PAŞA Sk., ŞAİR ZİYA PAŞA Cd., SAVCI BEY ÇIKMAZI Sk., ŞİŞHANE Sk., CAMİİKEBİR Mh., BÜLENT DEMİR Cd., BAHRİYE Cd., BAYRAM YERİ Sk., DEREBOYU Cd., HAKİM Sk., KASIMPAŞA KÜLHAN Sk., KEBAPÇI ŞERİF Sk., TURŞUCU BAYRAM Sk., ZİYAFET Sk., EMEKYEMEZ Mh., YOLCUZADE İSKENDER Cd., GÜVEZ Sk., MÜRDÜM Sk., NAZLI HANIM Sk., OKÇU MUSA Cd., ŞİŞHANE Sk., TUTSAK Sk., YÜKSEK MİNARE Sk., YOLCUZADE MEKTEB Sk., KÜÇÜK PİYALE Mh., BAHRİYE Cd., BAYRAM YERİ Sk., YENİ YOL ARA Sk., KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., ÇELEBİLER Sk., AĞAÇ TULUMBA Sk., ERİŞTECİ Sk., GÜMÜŞ HALKA Sk., GÜMRÜK Sk., HOCA TAHSİN Sk., HALİL PAŞA Sk., HAVYAR HAN İÇİ Sk., KARANTİNA Sk., KEMANKEŞ Cd., KÖLEMEN Sk., MALİYE Cd., MANGIR Sk., MUMHANE Cd., NECATİBEY Cd., RIHTIM Cd., YEMİŞÇİ HASAN Sk., MÜEYYETZADE Mh., AYNALI LOKANTA Sk., ARŞIN Sk., KEMERALTI Cd., LEBLEBİCİ ŞABAN Sk., NECATİBEY Cd., ŞAHKULU Mh., MEŞRUTİYET Cd., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., BAHRİYE Cd., KADI ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., KAMER Sk., KASIMPAŞA MEVLEVİHANE Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI Sk., KERAMET ÇIKMAZI Sk., KERAMET Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., TAHTA FIRIN Sk., YAHYA KAHYA Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., BAHRİYE Cd., IŞIK ÇIKMAZI Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ Sk., YAKUPAĞA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12393-3674-3121-3167-3449-3139-3311-3824-3124-3248-3345)

- GÜRSEL Mh., KAĞITHANE Cd., FESTİVAL Sk., IŞIKLI Sk., IŞIKLI ÇIKMAZI Sk., SERKAN Sk., SEREN Sk., SEVİLEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12394-9358)

- MERKEZ Mh., DUMLUPINAR Cd., DUMLUPINAR ÇIKMAZI Sk., DESTE Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12383-9124)

- OSMANGAZİ Mh., 3143. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12392-22215 TM)

Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE

Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN

Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOROS

Mahalle: İSTASYON - Sokak: ZİYANSIZ

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Mahalle: CAMİ - Sokak: TOROS

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Mahalle: CAMİ - Sokak: ARIKUŞU