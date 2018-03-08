Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde meydana geldi. A.Ö.H.'nin kullandığı 34 PR 1810 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı
08.03.2018 - 22:31 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde meydana geldi. A.Ö.H.'nin kullandığı 34 PR 1810 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler : Bitlis,trafik kazası,
548991 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548991.aspx
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