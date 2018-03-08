Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan akrabalarını ziyaret için Bartın'a misafirliğe geldiği öğrenilen Erdal Atik (38) yönetimindeki 14 AT 179 plakalı otomobil, Aladağ Mahallesi Belediye Kantarı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metrelik mesafeden alt yola devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Atik ile Seçkin (25) ve Melike Ürel (24) itfaiye ve sağlık ekibince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Atik hayatını kaybetti. Seçkin ve Melike Ürel’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.