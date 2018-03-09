Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.43'de merkez üssü Başköy-Çat olarak kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.0 derinliği ise 2.9 olarak belirlendi. Deprem Çat ilçesi, köyleri ve şehir merkezinde hissedildi.
Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.
Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem
09.03.2018 - 02:08 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 05:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.43'de merkez üssü Başköy-Çat olarak kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.0 derinliği ise 2.9 olarak belirlendi. Deprem Çat ilçesi, köyleri ve şehir merkezinde hissedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : erzurum,deprem,
549019 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549019.aspx
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