Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.43'de merkez üssü Başköy-Çat olarak kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.0 derinliği ise 2.9 olarak belirlendi. Deprem Çat ilçesi, köyleri ve şehir merkezinde hissedildi.

Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.