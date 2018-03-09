Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 5’inci kilometresinde yaşandı. Mersin’den portakal yükleyerek Batman’a gitmekte olan Bülent Ekinci’nin kullandığı 07 MOS 72 plakalı tır ile aynı yöne gitmekte olan Durmuş Ali Ö.’nin kullandığı gübre yüklü 80 DV 193 plakalı tır, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan tırlar şarampole devrilirken portakallar ve gübre torbaları ise yola savruldu. Kazayı gören diğer tır sürücüleri araçlarını durdurup arkadaşlarının yardımına koştu. Sürücülerden Durmuş Ali Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü kabini kağıt gibi ezildi

Diğer tırın kabini ezildiği için sürücüye ulaşılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iç içe geçen kabini birbirinden ayırmak için uzun çaba harcadı. Ekipler, kabini demir kesme makasıyla ayırırken vatandaşlar ise sürücünün tırdan fırlayıp araziye düşme ihtimaline karşı el fenerleriyle çevrede arama yaptı.

Kabin kesilince içeride 2 kişi olduğu anlaşıldı

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda kabinin bir kısmını ayıran ekipler içeride tek sürücü değil 2 sürücü olduğu fark etti. Çağrılan vinç yardımıyla kabinin kesilen üst kısmı kaldırılarak şahıslara ulaşıldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Vatandaşların da yardımıyla çıkartılan cesetler, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahısların ikisinin de sürücü oldukları ve dönüşümlü olarak direksiyon başına geçtikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan