Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Peki hangi illerde yağış var, yağmur ne kadar sürecek? Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. İşte 9 mart hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bolu, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Elazığ çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Rize'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Ordu, Giresun, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olarak (30-60 km/sa), güneydoğu kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16