Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki bir evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmıştı. Polis, hırsızlık zanlıları Raziye G, Mustafa G. ve Sibel Y’nin Kayseri’de olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bulunduğu eve operasyon düzenledi.

GİZLİ BÖLME YAPMIŞLAR

Zanlılardan Raziye G. ve Mustafa G. evde gözaltına alındı. Polis, diğer hırsızlık zanlısının da aynı ikamette gizlenebileceği şüphesiyle yaptığı detaylı aramada, mutfaktaki buzdolabının arkasına gizlenmiş küçük kapıdan geçilerek ulaşılan gizli bölmede Sibel Y’yi yakaladı.

Sibel Y’nin, 2 hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.