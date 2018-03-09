Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum’da görüldü. Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı.
Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı
09.03.2018 - 16:18 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasındaberaat kararı çıktı.
Etiketler : murat başoğlu,yeğeni,handek bermek,
549156 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549156.aspx
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