Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar denizde erkek cesedi görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz polisinin yardımıyla cesedi tekneyle kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 19 yaşında Furkan Yıldırım’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.