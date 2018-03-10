Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Akseki-İbradı yolunun 10uncu kilometresindeki Çamlı Yokuş mevkiinde meydana geldi. Antalya-Konya karayolunda İbradı ilçesi Eynif Ovası mevkiindeki tünelin yapımında çalışan 16 işçi, Manavgat ilçesinden şantiyeye gitmek için Mehmet Tüylünün kullandığı 07 YJP 82 plakalı midibüsle yola çıktı.

Midibüs, ölüm virajı olarak bilinen Çamlı Yokuş mevkiine geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada, yola savrulan işçilerden Zekeriya Parlakşahan yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet Tüylü ile İsa Akgün, Senar Hırdal, Yasin Eren, İbrahim Gök, Emrah Sen, Uğur Demirçelik, Yaşar Yıldırım, Ahmet Mehti Fıratoğlu ve soyadı henüz belirlenemeyen Emrah isimli işçilerÿise yaralandı.



6 işçinin yara alamadan kurtulduğu kazadan sonra olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Akseki ve Manavgattaki hastanelere sevk edildi. Zekeriya Parlakşahan'ın cenazesi ise incelemenin ardından morga gönderildi.