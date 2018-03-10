Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılbaşından itibaren Marmara ve Ege Bölgeleri dışında tüm bölgeler normallerinin üzerinde yağış aldı. En fazla artış yüzde 49 ile Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleşti. Ardahan, Samsun, Eskişehir, Erzurum, Aksaray, Kayseri civarları, Konya, Karaman, Niğde ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nin büyük bölümünde yüzde 100’den fazla artış yaşandı. Gazetemize konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bütün ekibimle 81 ilin su durumunu, ‘yaz aylarında ne olabilir’, bunun değerlendirmesini yaptık. Hiçbir ile susuzluk çektirmeyeceğiz. Bugün itibarıyla İstanbul’daki içme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 89.4, Ankara’da yüzde 15.17, İzmir’de yüzde 48.7, Bursa’da da yüzde 75.1 seviyesine yükseldi. Hiçbir ilimizde içme suyu konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. Yağışların önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz. zirai kuraklık kalmadı” dedi.



YAĞMURU BARAJLARDA TUTTUK

Bakan Eroğlu, yağmur ve kar yağışının tarıma ve barajlara olan faydasını da anlattı. Eroğlu, “Kar yağdığı zaman belli bir süre toprak üstünde bekliyor. Sonbahar sonunda yaza doğru kar eridiği zaman toprağa faydası oluyor. Ama biz barajlar yaptığımız için yağmuru da barajlarda tutuyoruz. Barajlar olmasaydı karın yağması çok önemli olurdu. Barajlar olduğu için yağmur sularını tuttuk. Yağışlar sayesinde yaz aylarını vatandaşlar rahat geçirecek. Bir problem yok. Suları istedikleri gibi ama ihtiyaca uygun kullanabilirler” diye konuştu.



AFRİN’E DE SU VERECEĞİZ

Sadece Türkiye’ye su temin etmediklerini, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında temizlenen bölgelere de su götürdüklerini, kuyu açtıklarını, tesis kurduklarını kaydeden, Eroğlu “İnşallah Afrin de temizlenecek kısa zamanda. Afrin’in, Türkiye’de olan gerçek sahiplerini oraya yerleştireceğiz. Oraya da su vereceğiz” dedi.