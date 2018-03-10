Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Kafkas Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliğinden 2013 yılında mezun olan 28 yaşındaki Esma Berdibek, 5 yıl imtihanlara çalıştığı hâlde tayini çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Herkes atanmak zorunda değil’ düşüncesiyle ticarete atılma kararı aldı. Ailesinin de desteğini alan Berdibek, devlet kredilerinden yararlanıp süt ve süt ürünleri satan bir işletme yeri açarak başına geçti. Atanamayınca ticarete atılmayı düşündüğünü aktaran Esma Berdibek “Ne üzerine iş yeri açayım diye düşündüm. Bingöl küçük bir şehir ve hayvancılık ile uğraşan insanlarımız çokça mevcut. Ailemin de desteğiyle bir iş yeri açtım. Cumhurbaşkanımızın düşüncesine ben de katılıyorum. Tabii ki devletimizin desteğiyle vatandaşlarımız bunu gerçekleştirebilir. İnsanlarımızın da bu konuda biraz aktif olmaları gerekiyor. Bunun içinde çeşitli kurslar ve destekler var. Biraz araştırma yapmalılar, girişimcilik kurslarını fırsat bilsinler” dedi. Devletin birçok kurs ve destekte bulunduğunu hatırlatan Berdibek “Atanamayan öğretmenler arkadaşlarıma da birkaç şey söylemek istiyorum. Tek başlarına belki bir şeyler yapmaya cesaret edemezler ancak, tanıdıkları çevrelerinde bulunan arkadaşlarıyla birlikte devletimizin sağlamış olduğu kurslara gidip girişimcilik belgelerini alırlarsa akıllarında olan iş yerlerini açma fırsatına sahip olacaklardır. Yerimizde oturup atanamıyoruz diye üzülmek yerine biraz da fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de çabalamamız gerekiyor” diye konuştu.

GAYRET EDENE İŞ ÇOK

Atanamayınca ticarete atılmayı düşündüğünü aktaran Esma Berdibek “Ailemin de desteğiyle bir iş yeri açtım. İnsanlarımızın da bu konuda biraz aktif olmaları şart. Oturup boş yere üzülmek yerine biraz çabalamak gerekiyor” dedi.