Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. İpek Eroğlu ve Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi, kronik açık yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağlayan “Dermalix” yara örtüsü ürünü geliştirdi. Diyabet ayak yarası başta olmak üzere yatak, yanık, silah ve her türlü açık yaraların tedavisinin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını amaçlayan yerli ve millî ürün, bu yıl içerisinde piyasaya sunulacak. İnsan derisinin kendi bileşenlerinden oluşması sebebiyle yaranın iyileşmesini hızlandıran Dermalix, yaraya kolayca yerleştirilerek yaranın şeklini alabiliyor ve çıkarılması gerekmiyor.



ŞEKER HASTALARI İÇİN...

Diyabetik insan sayısının her yıl gittikçe arttığını, bunun yüzde 10’unda diyabet ayak yarasının geliştiğini ifade eden Gökçe “Bu ayak yaralarının büyük bir kısmı tedavi edilmezse hastalar ayaklarını kaybediyor. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu söyleniyor ve bu rakam gün geçtikçe artıyor” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı inisiyatifi ile ‘Global Innovation Through Science and Technology’ platformu ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ortaklığıyla 2015 yılında yapılan yarışmada birinci olduklarını belirten Gökçe “Ülkenin bu alanda ilk yerli ve milli ürünü olmasını hedeflediğimiz için ABD’den gelen teklifleri reddettik. Ürünümüz ABD ve Avrupa’da tescillendi. Kanada, Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Japonya’da da başvuru işlemlerimiz devam ediyor. Bu kadar ülke başvurusu yapma sebebimiz ihracat potansiyeli yüksek bir ürün olmasındandır” diye konuştu.