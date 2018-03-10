Bahçelievler Mahallesi Basın Ekspres Yolu'ndaki AVM'nin ikinci katında yer alan bir dökümhanede, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın buradan bacaya sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kuyumcukent'te yangın paniği
10.03.2018 - 08:44 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent AVM'nin çatısında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans yönlendirildi. Kontrol altına alınan yangının çıkma nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler : istanbul,kuyumcukent,yangın,
549294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549294.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER