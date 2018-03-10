Meteoroloji'den hafta sonu için yapılan son dakika sıcaklık açıklamasına ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

ÇARŞAMBA'DAN SONRA YAĞIŞ GELİYOR

Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı bulutlu 14 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17 
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21 
Samsun: Parçalı bulutlu 13 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16 