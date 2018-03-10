Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bugün bir tekne ile baraj gölüne açılan Ekrem Aydın ve Muhammet Ay isimli şahıslar teknelerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle batması sonucu baraj sularında kayboldu. Ekrem Aydın (39) çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarılırken, Muhammet Ay ise baraj sularında kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.