Akçakoca Pazar yolu üzerinde 5 katlı bir binanın asansörü arıza yaptı. Asansör tamiri yapılırken asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu. Çukurdan çıkarılan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi. Köpeğin yıllar önce asansör çukuruna düşerek ölmüş olabileceği üzerinde duruldu
Asansör boşluğunda köpek iskeleti bulundu
10.03.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asansör tamiri yapılırken asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu. Çukurdan çıkarılan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi
Etiketler : Asansör tamiri,
549385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549385.aspx
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