Akçakoca Pazar yolu üzerinde 5 katlı bir binanın asansörü arıza yaptı. Asansör tamiri yapılırken asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu. Çukurdan çıkarılan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi. Köpeğin yıllar önce asansör çukuruna düşerek ölmüş olabileceği üzerinde duruldu