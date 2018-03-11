Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makine mühendisi Ali Rıza Ünsal (58), 13 yıl önce emekliye ayrıldıktan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde cenaze aracı şoförü olarak görev yapıyor. Yaklaşık 4 yıldır da gece vardiyasında çalıştığını söyleyen Ünsal "Vazifemizi kendi annemizi, babamızı, evladımızı taşır gibi yapıyoruz. Cenazeleri kendimize emanet olarak görüyoruz. Bu hizmeti elimizden geldiği kadar cenaze yakınlarını üzmeden, incitmeden, kırmadan onların isteklerine uygun şartlarda cevap vererek yapmaya gayret ediyoruz. Cenaze hizmetini İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yüzde 98 memnuniyetle başarıyoruz” dedi. Cenaze işlerini yaparken kimsesi olmayanlarla da karşılaştıklarını anlatan Ünsal, şunları dile getirdi: Öyle cenazeler oluyor ki, unutulmuş, aradan 2-3 gün geçmiş. Bazen koku genzimize kadar işliyor. Yani elinizi bile değemezsiniz. Ona göre de usulleri var. Biz de artık bu işi yapa yapa profesyonel olduk. Bunların hayli zorlukları da var. Bazen hijyen açısından sıkıntıları oluyor ama üstesinden geliyoruz.

Ünsal, bu işe ilk başladığı zamanlarda mide kanaması geçirdiğini belirterek "İnsan ister istemez yakını olarak düşünüp etkileniyor. Ben hâlâ etkileniyorum. İlk başlarda işimden dolayı yemek yiyemediğim de oldu ister istemez ama büyük ölçüde atlattık, zamanla insan alışıyor" diye konuştu. Zaman zaman cenaze işlerinde özel durumlarla karşılaştıklarını dile getiren Ünsal “Bunları anlatmamızı isteyen dostlarımız oluyor. Ben sadece ders alabileceğimiz ibretlik durumları anlatıyorum. Diğerleri sır. Bu cenaze ile bizim aramızda geçer ve sonuna kadar gider" ifadesini kullandı.