Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Çetinkaya

Oysa önceden verilmiş sözler, atılmış imzalar vardı... En azından uğurlamalıyım, bir şekilde gitmeliyim derken Allah’a şükür kendimi gün ağarırken İstanbul’a ulaşmış buldum. Yenikapı’daki heyecan o kadar büyüktü ki yağan sağanak yağmur sanki kimseyi ıslatamıyordu. Suriye’de işkence gören, özgürlüğü elinden alınmış kadınların sesi olmak için bir araya gelmişti herkes. Ama ilk defa bir araya gelmiyorlardı. Yüreği insanlık için atan dünyanın 55 ülkesinden gelen bu insanların dünyanın neresinde bir insanlık ayıbı varsa onun için kalbi atıyor, mücadele ediyorlar, ayrım yapmadan insanlık için el ele veriyorlardı zaten. Bu defa Suriye’nin tutsak kadınları için buluştular. Sınıra kadar konvoya dâhil olamasam da en azından seslerini bir kere daha duyurabilmeye faydam dokunsun istedim bu satırlardan. Yağmurda özellikle uzaklardan buraya gelen misafirlerimizi yakalamaya çalıştım. Dünyanın bakış açısı olsun istedim satırlarım…

GÜNEY AFRİKALI İŞ İNSANI HAWA BIBI KHAN: HER ZAMAN ÜMİDİM VAR

Neden buradasınız?

Global bir köy olarak içinde yaşadığımız zaman ve karşılaştığımız zorluklara karşı birbirimizi bulmak, çaba göstermek çok önemli. Her zaman mükemmel olmayabilirler ama önemli olan el ele verip bir şeyler yapmaya çalışmak.

Çok uzun sürdü savaş... Ümidiniz kaldı mı?

Hep ümidim var, çünkü ben sevgiyle yaşıyorum.

KUVEYTLİ HAYA AL SHATTİ: FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIZ

Nasıl hissediyorsunuz?

Çok heyecanlıyım. İlk defa uluslararası kadınlar bir araya geldik ve Suriyeli kadınlar için bu çapta bir organizasyon yapabiliyoruz. Dünyanın her yerindeki kadınların farkındalığını artıracak inşallah. Çünkü hapisteki kadınlar tacize uğruyorlar, işkence görüyorlar. Sonraki hayatlarını devam ettirme şansları azalıyor.

AISHA AL-QASSAR, KUVEYT: SESİMİZİ DUYURACAĞIZ

Konvoya katılma amacınız nedir?

Uluslararası hukuk mezunu birisi olarak kadınların gördüğü muamele, hem insan haklarına, hem de uluslararası hukuka aykırı. Konvoy vesilesiyle bütün hükûmetlerin bu krizle ilgili farkındalığa varmasını diliyorum. Mevcut durumu değiştiremesek bile buradaki kadınlar olarak en azından sesimizi duyurmak istiyoruz.

CARMELA GIGLIO, İTALYA: BİR ARAYA GELMEK MUHTEŞEM...

Neden geldiniz?

İtalyan Rai Medya şirketinde uluslararası muhabirim. Bence muhteşem bir buluşma. Dünyanın her yerinden, farklı kültürlerden, dinlerden kadınları burada görüyorum. Böyle bir zamanda ve dünyada kadınların bir araya gelebilmesi muhteşem.

SHAMSHAD SAYED, G.AFRİKA: KADINLARI KURTARACAĞIZ

Vicdan Konvoyu neden önemli sizce?

Güney Afrika Millî Müslüman Kadınlar Forumu’ndan geliyorum. (South Afrika National Muslim Women’s Forum) Farkındalık oluşturmak istiyoruz, uluslararası camianın dikkatini sınırın ötesindeki kız kardeşlerimizin başına gelenlere çekmek istiyoruz. Güney Afrika’da yürüyüşü başlatan kadınlardı, sonra erkekler de katıldı ve Nelson Mandela’yı hapishaneden, başkanlığa taşıdık. İnşallah kadınlar ve çocukları kurtaracak, Suriye’yi kurtaracak bir çıkış yolu bulunmasına vesile oluruz.

İSKOÇYALI YVONNE RIDLEY: ESAD'IN ZİNDANLARINDA 6 BİN KADIN VAR

Yvonne Ridley, Afganistan’da Taliban’ın kaçırdığı ve daha sonra kurtulan ünlü yazar. En son kitabı “İşkence işe yarıyor mu?” da işkencenin anlamsızlığını incelemiştir. 15 sene önce Müslüman olmasıyla da İslam coğrafyasında sevilen yazar 2008’de Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ilk geminin de yolcularındandı.

Neden buradasınız?

Buradayım çünkü Esad’ın elinde, hapishanelerinde 6 binden fazla kadın ve 400’den fazla çocuk var. Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmadı. Çoğu erkek olan dünya liderleri hiçbir şey yapmıyor. Suriye’deki kız kardeşlerimizin sesi olmaya geldik…