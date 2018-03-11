Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilmişti. Şehir Hatları A.Ş. sabah saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seferlerin normale döndüğü duyurdu. Paylaşımda,” “10.30 itibariyle tüm seferlerimiz normale dönmüştür” ifadeleri yer aldı.