İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilmişti. Şehir Hatları A.Ş. sabah saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seferlerin normale döndüğü duyurdu. Paylaşımda,” “10.30 itibariyle tüm seferlerimiz normale dönmüştür” ifadeleri yer aldı.
İstanbul'da iptal edilen seferler normale döndü
11.03.2018 - 11:19 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da yoğun sis sebebiyle iptal edilen vapur seferlerinin normale döndüğü belirtildi.
Etiketler : istanbul,sis,sefer,
549529 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549529.aspx
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