Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Deniz Otobüsleri AŞ'nin (BUDO), İznik Gölü'nde sefer yapan Akşemsettin Gemisi'ni satın alan turizm şirketi, söz konusu gemiyi 700 tonluk vinç yardımıyla karadan yürüttü. Gecenin ilk saatleriyle trafiğe kapatılan Akharem kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki 20 kilometrelik yolu kullanılarak hareket ettirilen gemi, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Gemlik Körfezi'ne vardı. 2015 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından İznik Gölüne kazandırılan ve gölde gezi gemisi olarak 2 yıl hizmet veren Akşemsettin Gemisi, Altepeden görevi devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaşın kararıyla Marmariste hizmet veren bir turizm şirketine satıldı.