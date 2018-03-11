Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında yürüttükleri yol kontrolü sırasında şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, 26 adet obje ile 390 adet tarihî sikke buldu. Tarihî eserlere el konulurken, araçta bulunan A.Z. (37), M.Ü. (55) ve A.A. (76), gözaltına alındı.