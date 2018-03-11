Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında yürüttükleri yol kontrolü sırasında şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, 26 adet obje ile 390 adet tarihî sikke buldu. Tarihî eserlere el konulurken, araçta bulunan A.Z. (37), M.Ü. (55) ve A.A. (76), gözaltına alındı.
Durdurulan araçta çok sayıda tarihî eser ele geçirildi
11.03.2018 - 23:40 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’da jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurarak içerisinde arama yaptığı otomobilde çok sayıda tarihî eser ele geçirildi.
Etiketler : karaman,tarihî eser,
549607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549607.aspx
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