Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yaşı kaç olursa olsun, beyaz bir gelinlik gördüğünde bakmadan geçebilen bir kadın var mıdır?

‘Yüksek yüksek tepelere...’ diye başlayan türküyle içi hoplamayan?

Her aklına geldiğinde iyi-kötü anılarla o yıllara gitmeyen peki?

Yoktur kesinlikle...

Onun için herkes kendi düğününün en güzeli, en unutulmazı olmasını ister.

En güzel gelinlik, en güzel mekân, ‘hem ağlarım hem giderim’ eğlenceleri... Hepsi o müstesna gün için...

Elbette hayallerle gerçekler her zaman örtüşmüyor ama, elden geldiğince çiftlerin en mutlu olacağı törenleri gerçekleştirmek de mümkün.

O hâlde gelin maliyetlere bir bakalım...

Düğün salonu, kına gecesi, gelinlik, damatlık derken çiftlerin en az 10 bin lira gibi bir tutarı gözden çıkarması gerekiyor. Ev eşyası, ev kirası gibi ihtiyaçlar hariç...

Kına gecesi bazen düğünün bile önüne geçiyor

Kına gecesi, Osmanlı saraylarında yapılan müthiş törenlerdi. Sonra halka da yayıldı. Her yöreye göre küçük değişiklikler gösteren bu törenler, 10 yıl öncesine kadar ‘öylesine’ geçiştirilen bir gün hâlini almıştı. ‘Sosyete’ tabir edilen kesimin evlenen kızlarına büyük otellerde, atlarla, saray arabalarıyla yaptığı şatafatlı törenler başlayınca kına geceleri yine yükselişe geçti. Son yıllarda kına gecesi salonları, organizatörleri sardı her yanı. Tahtı, otağı, şerbeti ile dev organizasyonlar yapılıyor. Kaftanlar, ikramlar o salonlarda ama size tavsiyem, gelecek kız arkadaşlarınıza kına bilekliği, kına tacı gibi hediyeleri erkenden almanız. İnternet sitelerinde 1 liradan başlayıp 10 liraya kadar varan kına bilekliği, 3 liradan başlayıp 15 liraya kadar varan taçlar var. Gerçi şimdi bütün illerdeki çarşılarda da çok sayıda olan bu ürünleri görerek almakta da yarar var. Kına gecesi mekanı için en az 3 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Konsepte göre de fiyat değişiyor.

2 bin liraya da gelinlik bulabilirsiniz

Gelinliklerde de fiyat sınırsız. 2000 liraya da bulabilirsiniz, yüz binlerce liraya moda devlerinden de alabilirsiniz ama yüz binlerce lira verilen gelinliğin çok daha iyisini 3 bin liraya yapan tasarımcılar var. Onun için mümkün olduğunca erken sipariş verin, iyi pazarlık yapın. Danteli Fransız olmasa da olur. Hatta daha iyi olur. Çünkü birincisi onun hakikaten Fransız ya da İtalyan olduğundan emin değiliz; ikincisi Türkiye’de çok daha kalitelileri var. AVM’lerde açılan bir gelinlik markası var. Her kesime uygun bence.



Damatlıklar da şimdi rengârenk

Eskiden damatlıklar da gelinlik gibi, neredeyse sadece düğünde giyilirdi. Çünkü yeleği, parlak yakaları, yüksek kemerleri ile tören giysisiydi sadece. Şimdi ise erkekler daha sonra da giymeye uygun alıyor damatlığını. Kiğılı Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım, bu yıl mavi ve lacivert tonlar baskın olsa da bordo renkte çıkış olduğunu vurguluyor. Damatlık smokinleri tek günlük değil, çıkma yakalar ve değişebilen düğmelerle günlük de kullanılabilir hâle getirdiklerini söylüyor Yıldırım. Fiyatlar ise 1000 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Tabii ki markaya göre de değişiyor...

İşte düğün günü masrafı

Kokteyl tarzı bir organizasyonun 500 kişilik maliyeti 5 bin liradan başlayıp, kişi ve ikram miktarına göre yükselebiliyor.

Yemekli bir düğünse istediğiniz, en az 20 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekecek. Yiyecek tercihi ve kişiye göre fiyat hızla yükseliyor.

Davetiyenin 100 tanesi 50 liradan başlıyor. Bu sektörde de fiyatlar çok değişken. Sıkı bir araştırma şart.

Eskiden tüle sarılmış 3 şekere bir yapma çiçek yerleştirilirdi. Şimdi fidandan lavantaya, bibloya kadar birçok seçenek var. Fiyat da çok esnek ama minimum 1,5 liradan başlıyor.

Gelin ayakkabısı 100 liradan başlıyor. Neyse ki artık beyaz almak zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz düğün rengine uygun bir ayakkabı müthiş olacak.