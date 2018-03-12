Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışan kadınlar evde siteleri geziyor, iş yerinde arkadaşlarına gösterip satın alıyor. Avantajix verilerine göre her 10 kadından 4’ü 18.00-23.00 saatleri arasında dijital vitrinlerde tur atıyor. Bunlardan sadece biri alışverişini gece tamamlarken, 3’ü de satın alma aşamasını gündüz mesai saatleri ile öğle tatilinde yapıyor. Ankete göre kadınlar, internetten en çok çarşamba ve perşembe günleri alışveriş yapıyor. Bu günlerde hafta sonu tatili için rezervasyonlar yapan, kıyafet ve kozmetik alan kadınların yüzde 42’si internetten giyim eşyası alıyor ve 30 ile 60 lira arasında fiyat görünce dayanamayıp alıyor.