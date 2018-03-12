Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü ‘karıştırmayın’ diyorlar karıştırıyoruz; solumayın diyorlar, hiç umurumuzda olmuyor. Türkiye’de kimyasalı bulunmayan temizlik ürünleri ile iddialı Viking’in Pazarlama ve İletişim Müdürü Gökçe Hatipoğlu paylaştı bizimle bu bilgileri...

Kadınlar kullandığı temizlik maddeleri sebebiyle daha çok kimyasala maruz kalıyor, daha çok solunum hastalığına yakalanıyor. Sinir sistemini bozan, hamilelik sürecinde bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen kimyasallar var temizlik ürünlerinde. Ancak kadınlar çok da farkında değil bunun. Mutlaka ambalajın üzerinde yer alan kullanım talimatı ve uyarılara dikkat etmek çok önemli.



KARIŞTIRMAYIN, YAKAR

Lavabo açıcı ile tuz ruhunu karıştırıp yüzünü yakan, çamaşır suyu ile sıvı temizleyiciyi karıştırıp yara bere içinde kalan kadınları duyuyor, yine de karıştırıyoruz. Çamaşır suyu ile lavabo açıcıyı, krem temizleyici ile tuz ruhunu, kireç çözücüyü... Hâlbuki çamaşır suyu, diğer temizleyici ürünlerle karıştırılırsa klor gazı üretip tehlikeli hâle geliyor. Bunun için ölçülü kullanmalı, uyarılara uymalıyız. En çok da çamaşır suyuna galiba. Çünkü Türkiye’de en çok çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu kullanıyoruz.

Gökçe Hatipoğlu, Viking Premium serisinde formaldehit, amonyak, klor, fosfat, paraben gibi toksik kimyasal ve hayvansal kaynaklı ham maddelerin kullanılmadığını, ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmediğini ifade ediyor.