Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Egzoz gazları, kirlilik, sıcaklık değişimi gibi birçok olumsuz etken var. Bunların en aza indirilmesi için uzmanlar cildin temiz ve nemli tutulmasını tavsiye ediyor. Diadermine markası, Hydralist serisi ile cilde bu desteği sağlamayı vadediyor. Ağırlığının bin katı kadar suyu hapseden nem mıknatısı hyaluronik asit, cildi nemlendiriyor ve gün boyu tutuyor. Markanın nem serisinde 4 ayrı ürün var. Günlük bakım kremi, gece bakım kremi, nemlendiriji krem ve sprey. Ürünlerin yağlı his bırakmadan emildiği de belirtiliyor.