Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunları ya boyatacaksınız ya değiştireceksiniz. Şimdi üçüncü seçenek rötuş. Edding, mobilya çizikleri için ürettiği kalemi piyasaya sundu. Kalem, 15,-2 milimetre genişliğindeki tüm çizikleri anında kapatıyor.