Bunları ya boyatacaksınız ya değiştireceksiniz. Şimdi üçüncü seçenek rötuş. Edding, mobilya çizikleri için ürettiği kalemi piyasaya sundu. Kalem, 15,-2 milimetre genişliğindeki tüm çizikleri anında kapatıyor.
Mobilyanızı bir çizikle yenileyebilirsiniz
12.03.2018 - 03:21 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mobilyaların ahşap kısımları ne kadar dikkat etseniz de çizilir. Özellikle beyaz ve çok koyu renkli olanlar.
Etiketler : mobilya kalemi,mobilya çizikleri,
549626 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549626.aspx
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