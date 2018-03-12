Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığımevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 17 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22 
Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 21 
Samsun: Parçalı bulutlu 14 
Trabzon: Parçalı bulutlu 13 
Erzurum: Parçalı bulutlu 8 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20 