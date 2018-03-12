Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberinsaati.com’un haberine göre 181 yolculu Malatya’dan İstanbul’a hareket edecek olan yolcu uçağında şaşırtan bir olay meydana geldi.

Kalkış için tüm hazırlıklarını yapan uçakta mürettebat, yolcu sayısının fazla çıkmasından sonra güvenlik görevlilerine haber verdi. Yapılan kontrollerde uçakta 183 yolcunun olduğu öğrenilirken, uçaktaki tüm yolcular aşağı indirildi, bagajdaki tüm eşyalar arandı.

Uçağa yanlışlıkla bindiğini söyleyen iki kişi gözaltına alındı. 21.50'de kalkması planlanan uçak, yaklaşık 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı.

Gözaltına alınan iki kişi ise polis merkezine götürüldü.