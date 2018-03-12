Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı ileri sürülen farklı meslek gruplarından 19 kişi sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Isparta'daki FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
12.03.2018 - 11:27 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 19 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Etiketler : ısparta,FETÖ,gözaltı,haberler,
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