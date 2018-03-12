Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı ileri sürülen farklı meslek gruplarından 19 kişi sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 