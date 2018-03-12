Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi A.A.'nın, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde kaldığı belirledi.Polis, eve düzenlediği operasyonda A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.A.A.'nın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
12.03.2018 - 17:28 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi A.A., sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi A.A.'nın, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde kaldığı belirledi.Polis, eve düzenlediği operasyonda A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.A.A.'nın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : fetö,Keşan,sahte kimlik,gözaltı,haberler,
549779 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549779.aspx
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