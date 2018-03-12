Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi A.A.'nın, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde kaldığı belirledi.Polis, eve düzenlediği operasyonda A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.A.A.'nın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

