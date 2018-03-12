İnşaatta çalışan işçiler, saat 16.30 sıralarında, Ankara Caddesi üzerinde bulunan restorasyon halindeki 4 katlı İl Millî Eğitim Müdürlüğü binasının 3'üncü katında asılı hâlde bir kişi gördü. İşçilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğin kendini asarak intihar ettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken polis kimlik tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Kendini tarihî binada asarak canına kıydı
12.03.2018 - 17:00 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Cağaloğlu'nda bulunan, restorasyon halindeki İl Millî Eğitim Müdürlüğü binasında yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişi, kendini asarak intihar etti.
Etiketler : fatih,haberler,cağaloğlu,intihar,
549780 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549780.aspx
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