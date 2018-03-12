Tayland’da hızla seyreden bir otomobil, yola çıkan motosikletliye çarptı. Korkunç kazada motosiklet paramparça olurken, sürücü de metrelerce öteye uçtu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa saniye saniye bir aracın kamerasına yansıdı.
Korkunç kaza! Metrelerce öteye uçtu
12.03.2018 - 17:46 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayland’da meydana gelen korkunç kaza, saniye saniye kameraya yansıdı.
Etiketler : tayland,kaza,haberler,
549785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549785.aspx
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