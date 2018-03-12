Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland’da hızla seyreden bir otomobil, yola çıkan motosikletliye çarptı. Korkunç kazada motosiklet paramparça olurken, sürücü de metrelerce öteye uçtu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa saniye saniye bir aracın kamerasına yansıdı.