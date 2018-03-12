Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri belirlenemeyen şahıslar Kasımpaşa Büyük Camiine cenaze getirdi. Cenazenin ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle şahıslar arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu olayda caddeye taştı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. Ateş açılması sonucu 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ise can havliyle çevredeki işyerlerine sığındı. Ardından vatandaşların yardımıyla araçlara alınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların ortasında silahlı çatışma

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taraflar cadde ortasında tekme ve tokatlarla kavga ediyor. Ardından birbirine sopalarla saldırıyor. Grubun içerisindeki bazı şahıslar ise silah çekerek birbirlerine ateş ediyor. Yaralılardan biri cadde ortasına düşerken diğerleri de çevredeki işyerlerine sığınıyor.



Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki geniş çaplı inceleme yaptı. Kovanların yerlerini tespit eden polis, olay yerini şerit çekerek muhafaza altına alarak, otomatik silahlarla çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede bir süre çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipler, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.