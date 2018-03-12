Edinilen bilgiye göre, Dargeçit ilçesi Değerli Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen arazi taramasında 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet roketatar mühimmatı taşıma heybesi, 6 adet el bombasına ait tapa ve fünye, 25 adet elektrikli fünye, 150 metre elektrik kablosu ile taş duvar arasına gizlenmiş 2 adet savunma tipi el bombası ve poşete sarılı vaziyette 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Dargeçit'te mühimmat bulundu
12.03.2018 - 21:51 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin arazi taraması sırasında teröristlere ait mühimmat bulundu.
Etiketler : Mardin,dargeçit,
549811 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549811.aspx
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