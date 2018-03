Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da önceki gün düşen özel jette bulunan ve hayatlarını kaybeden 11 kadının cesedine ulaşıldı. Cenazeler helikopterle dağdan indirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Başaran Holding’e ait uçağın karakutusuna da ulaşıldı. TSK ve AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nca bir uçak görevlendirdi. Ekip, enkazı kaldıracak, cenazeler en kısa sürede ailelerine teslim edilecek. Öte yandan kazada ölen kadınların hayatlarına ait detaylar da ortaya çıktı.

Yardımcı pilot Beril Gebeş: Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşan Gebeş, gönlünü gökyüzüne kaptırdı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını alan genç kadın, THY’de çalıştı, bir süre sonra istifa edip Başaran Holding’e geçti.

Kabin memuru Eda Uslu: Yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanları yer hizmetlerinde çalışan Uslu, bir süredir de Başaran Holding bünyesinde görev yapıyordu.

Mina Başaran: İş adamı Hüseyin Başaran’ın 28 yaşındaki kızı, 14 Nisan’da nişanlısı Murat Gezer ile dünyaevine girmeyi planlıyordu. Genç kız, 7 arkadaşıyla birlikte Dubai’ye ‘bekârlığa veda partisi’ için gitmişti.

Liana Hananel: Ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose’un kurucusu olan genç kadın, evli ve 4 aylık hamileydi.

Zeynep Coşkun: Bursalı iş adamı Orhan Coşkun’un kızı olan Zeynep Coşkun, arkadaşı Mina gibi nişanlıydı. Coşkun, 12 Mayıs’ta iş adamı Arda Efe ile İstanbul’da evlenecekti.

Ayşe And: Klinik psikoloğu olan And (30) da nişanlıydı.

Sinem Akay: Mavi Jeans’in eski sahibi Çetin Akay’ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim’ adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion Institute of Technology New rk’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Evli ve hamileydi.

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.

Aslı İzmirli: Mücevher tasarımcısı genç kadın, İstanbul’da bulunan Gia Jewels’ı kurdu.

Balon mu öldürdü?

Uçağın neden düştüğü henüz belli olmadı. Çalışmalar devam ederken, ilginç bir iddia ortaya atıldı. Jetin düşmesine sebep olan şeyin bir balon olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, uçak 38 bin feet yükseklikte bulunduğu sırada yolculardan biri sigara yaktı. Bu esnada Mina Başaran’a hediye olarak verilen, içinde helyum gazı bulunan 40 balon patladı. Çıkan yangın sonucu pilot uçağın kontrolünü kaybetti. Bu sebepten dolayı jet dağa çakıldı. Kazanın neden gerçekleştiği karakutunun incelenmesiyle belirlenecek.

Kaptan pilot FETÖ mağduru askermiş

Özel jeti kullanan kaptan pilot Melike Kuvvet’in hayatı yürek burktu. Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından olan Melike, FETÖ mağduruydu. TSK’da pilot yüzbaşı olan Kuvvet hakkında, bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylediği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Yaptığı eylem, ‘ahlâksız yaşantı’ olarak nitelendirildi ve bu bahaneyle TSK’dan uzaklaştırıldı. Mağdur kadının başvurduğu Anayasa Mahkemesi, ‘özel hayatın gizliliğinin ihlâli’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Maddi sıkıntılar içine giren Kuvvet, ailesi ve kendi geçimini sağlayabilmek için özel jet pilotu oldu. 10 gün önce Konya’daki ailesini ziyarete giden pilot, anne babasına kumpasın ortaya çıktığını, mayısta binbaşı rütbesiyle üniformasına kavuşacağını söyledi.