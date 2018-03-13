Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabaha karşı 03.00 sularında Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler kısa sürede büyüyerek birçok işletmeye sıçradı. Yangına Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polis TOMA aracı müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, çevre ilçe ve kurumların yangın müdahale araçları olay yerine çağrılıyor.

Çanakkale’de sebze halinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın saat 03.00 sıralarında çıktı. Rüzgarında etkisiyle Çanakkale Belediyesine ait Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki bütün dükkanları saran alevler, ardından da Sebze ve Meyve Hali'nin yanında bulunan BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'ne sıçradı.

Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Kuvvetli lodos rüzgarı nedeniyle kontrol altına alınmakta büyük güçlük çekilen yangın için ilçelerden takviye istendi.