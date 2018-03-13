Yavuz Güç (51) idaresindeki 34 GV 8106 plakalı tır, Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü Güç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Güç'ün cesedi, incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.