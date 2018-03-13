Yavuz Güç (51) idaresindeki 34 GV 8106 plakalı tır, Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü Güç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Güç'ün cesedi, incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü
13.03.2018 - 09:32 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Etiketler : konya,konya kaza,haberler,
549918 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549918.aspx
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