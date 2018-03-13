Alınan bilgiye göre, Casim Kabaş idaresindeki 39 EY 777 plakalı öğrenci servisi ile Şahin Muslu yönetimindeki 39 NR 927 plakalı öğrenci servisi Akalar Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11'i öğrenci, sürücüler ile 2 rehber personel ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kırklareli'de öğrenci servisleri çarpıştı, 15 kişi yaralandı
13.03.2018 - 10:27 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'de iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 11'i öğrenci 15 kişi tedavi altına alındı
Alınan bilgiye göre, Casim Kabaş idaresindeki 39 EY 777 plakalı öğrenci servisi ile Şahin Muslu yönetimindeki 39 NR 927 plakalı öğrenci servisi Akalar Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11'i öğrenci, sürücüler ile 2 rehber personel ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler : Kırklareli,Kırklareli kaza,trafik kazası,haberler,
549928 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549928.aspx
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