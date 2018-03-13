Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Casim Kabaş idaresindeki 39 EY 777 plakalı öğrenci servisi ile Şahin Muslu yönetimindeki 39 NR 927 plakalı öğrenci servisi Akalar Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11'i öğrenci, sürücüler ile 2 rehber personel ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı, can kaybının artmasından endişe ediliyor.